由經濟部工業局指導、台灣微軟主辦的「DevDays Asia 2020 Online亞太技術年會」活動於8月19日（三）至8月26日（三）接力登場，七大主軸課程全面革新搬上雲端，讓台灣開發者與技術人員能不受疫情影響持續接軌全球最新科技脈動，推動台灣成為亞太人才培育中心！迎向5G賦能產業創新的大未來，微軟更攜手經濟部共同揭曉「物聯網服務化加速計畫」第二期之全新承諾，面對萬物互聯大未來，微軟承諾將助台灣電子網通、半導體、精密加工等產業，全面升級物聯網價值鏈，終極目標則推展台灣頂尖服務銷國際！

面對全球產業與供應鏈重組，行政院副院長沈榮津表示，在5+2產業創新計劃基礎上，今年政府再提出六大核心戰略產業，目標就是要讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量。而在台灣產業接軌國際之際，微軟將是我們非常重要的夥伴，助力台灣資訊及數位產業加速發展，並領航產業智慧轉型，強化中小企業競爭力並提振就業與經濟動能。

台灣微軟總經理孫基康進一步表示，過去幾個月受疫情衝擊，動盪的環境成為驅動企業轉型關鍵，尤其數據和AI的採用更成為企業差異化的決定因素；而『科技強度』是企業恢復營運能力的核心，站在這波改革第一線的開發者，更扮演著技術強化的重要角色。我們期待透過今年DevDays Asia，在雲端串聯全球和亞太地區的資源，為後疫情時代的台灣的開發者們提供前瞻技術趨勢，全方位智慧賦能。

經濟部次長林全能更力表支持，在企業擁抱數位浪潮之際，經濟部將繼續與微軟合力鏈結世界級資源，迎接更美好的數位前景。今年DevDays Asia已進入第五年，微軟持續串聯亞太區優秀的開發者切磋交流，強化人才與企業的科技強度，在多變全球局勢下推進技術革新，為企業創新的關鍵引擎添上最強勁的動力！

(工商 )