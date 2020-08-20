許多台灣企業都因Covid-19感受到產業轉型的重要，為迎接後疫情時代來臨，Gartner推薦企業AI關鍵品牌MoBagel行動貝果19日聯同關心企業轉型的中華電信、PureStorage等合作夥伴共同舉行「AI 零售數位轉型研討會」，邀請台灣零售業巨擘們探討如何以AI進行數據分析，協助零售業者提升企業營運效率、進行精準行銷。

企業AI成主流：全球14％企業已採用AI，另有75％在三年內將部署MoBagel執行長暨創始人鍾哲民以協助上百個國內外大型企業進行產業升級的實務經驗，分享為企業客戶導入AI的經驗。以AI進行商業分析之後，MoBagel曾為客戶：

●藉由消費者行為預測，提升10～17倍的名單命中率●藉由預測市場需求品項與銷售，幫助改善10～13％庫存周轉率●協助客戶關閉74％未來一週低效網路廣告，優化廣告成本●金融、電商、公部門領域協助預測了85～99％的異常行為，大幅降低處理詐騙與違約的人力成本

由於AI為企業帶來明確的效率優化，根據Gartner報告指出，2019年已有14％的企業部署AI，另有超過75％企業已經準備在一到三年內部署AI應用。

然而，企業推行AI解決方案並非向來一帆風順。中華電信大數據處科長官俊安就分享了在推動數位升級過程中企業常會遇到的阻礙，他表示：「企業運用AI有三缺：缺人才、缺分析環境、缺資料。企業有不同的數據需求，自行培育數據科學家不太容易，市場上數據科學家也是供不應求，這是『缺人才』；企業要先願意投入一筆錢去建設AI分析工具和使用環境，這是『缺分析環境』；如果企業沒有資料基礎建設，沒有蒐集足夠的數據可以分析，就是『缺資料』。」

官俊安提及中華電信的企業服務「AI智慧分析雲」採用MoBagel核心引擎，以雲端服務提供企業個別按照需求租用，完全免除企業自行建置軟硬體的成本，降低企業採用AI分析的門檻，解決「缺環境」困境。

市面上主要的AI工具主要有開源ML（機器學習）軟體、與圖形化介面商用軟體。前者適合擁有資料科學家團隊的企業，後者則需要熟悉各類型資料分析及模型建立流程的高階數據人才。官俊安表示：「AI智慧分析雲內建各式應用場景，從銷售量、營業額預測，到客戶分群、商品推薦，等於內建了十年資歷數據人才的經驗，降低企業建立AI預測模型的高門檻。企業可以在10分鐘內快速建模，無須另外召募數據科學家，由現有的IT團隊或行銷企劃人即可勝任，解決「缺人才」困境。「AI智慧分析雲」藉此幫企業節省三分之二的人力財力，讓沒有數據團隊、『缺人才』的一般企業，也能享有AI帶來的好處。」

(工商 )