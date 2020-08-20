經營商務專機業務的騰達航空，傳出可能解散消息，騰達航空總經理羅皓明表示，因為新冠肺炎疫情因素，加上市場供過於求，公司在研究與同業合併，或尋找新的金主，目前並沒有定論。

由前華航董事長趙國帥2018年3月申請籌設，2019年元月取得營業執照的騰達航空，在去年12月16日宣布趙國帥帶領的經營團隊，以功成身退理由，集體退出騰達航空，與幕後大股東龍巖集團董事長李世聰拆夥，騰達當時經召開臨時董事會，由賴英里代理董事長兼總經理。

騰達由趙國帥與龍巖總裁李世聰等共同投資設立，李世聰佔絕大多數股份，李世聰的「紅粉知己」賴英里也擁有部分股權並擔任董事。公司取得營業執照後首架委託騰達管理的是李世聰擁有，有商務機勞斯萊斯之稱，價值新台幣21億元的美國灣流航太G650ER長程線頂級商務機。

騰達航空原由趙國帥擔任董事長，前台灣航勤公司董事長、華航資深服務副總石炳煌擔任總經理，前復興航空業務副總何榮錦、前華航企劃協理董瑋，都在騰達擔任副總，另外還聘請前華航資深航務副總周裕森為高級顧問，是一支非常專業的團隊，五人集體退出騰達，市場曾傳出是因為五人待遇偏高，公司難以獲利所致，但是真正原因一直未獲證實。

去年12月26日，騰達航空找來曾經擔任華航駐北京首席代表的羅皓明擔任總經理，公司目前管理的商務機共有三架。

國內共有20架商務飛機，分別由飛特立、華捷、騰達、長榮與新設立的飛聖航空代理，今年因為疫情，商務飛機多數都處於停飛狀態，新的商務機也無法引進，讓相關航空公司業務萎縮，也難以擴展新的業務。

(工商 )