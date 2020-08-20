華新麗華為自家股票護盤，計畫8月5日至10月4日實施庫藏股，買回6萬張自家股票，截至昨(19)日，斥資近3.67億元，以每股平均價格15.96元，總計買回22,976張庫藏股。

華新大陸江蘇常熟及山東煙台兩地不鏽鋼廠第二季轉虧為盈，電力線纜獲利穩定，又認列大陸南京華新城D地塊第3期璟園住宅建案營收人民幣10億元，處分利益近人民幣3億元，加上華新科及華邦電等投資事業獲利回升，認列轉投資事業獲利增加，使得華新第二季EPS從去年同期0.48元回升至0.87元；上半年EPS也由去年同期0.64元增加至0.9元。

華新8月4日董事會決議，5日起至10月4日再度實施庫藏股，計畫買回60,000張自家股票，每股買回價格區間11.50～17.50元，股價低於區間價格下限，仍可繼續買回，占已發行股數1.8％。截至昨日，已買回22,976張庫藏股。

(工商 )