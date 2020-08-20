鑄件大廠永冠-KY自結7月合併營收8.02億元，EPS為0.55元，加上上半年EPS為0.75元，前7月EPS回升至1.30元，不如市場預期。今(20)日股價下跌1.5元而以104.0元開出，最低跌至100.5元，目前呈現下跌走勢。

永冠因全球風電產業景氣強勁復甦而受益，第二季及上半年轉虧為盈，第二季EPS為1.82元，彌補第一季每股虧損1.06元，上半年EPS回升至0.75元。

永冠由於近三個月股價漲幅大，被列為警示股，公布自結7月合併營收攀升至8.02億元，創單月新高，稅前淨利為0.74億元，年成長351％；本期淨利0.58億元，年增長幅度541％；EPS為0.55元，年成長541％。

永冠預估，風電能源類鑄件需求殷切，可減緩產業機械及注塑機訂單受疫情部分，第三季出貨將優於第二季。

永冠公告，大股東寶佳集團旗下寶佳資產及嘉源投資兩公司持股，7月13日合計18.14％而達到高點，但7月29日降至11.63％。法人關切寶佳集團持續降低持股，是否遭解任董事。永冠表示，寶佳資產目前持股高於六月股東會補選時當選董事股權數，不會有解任問題。

(工商 )