And the moment you've all been waiting for.....here's a look at my cleats for tonight's start. FREE JOE KELLY! If you want to be eligible for a chance to win these, see next tweet for details. pic.twitter.com/WR0LrNpgCC — Trevor Bauer (@BauerOutage) August 19, 2020

紅人隊投手包爾（Trevor Bauer）不滿道奇投手喬凱利(Joe Kelly)日前在對上太空人時，因扮鬼臉挑釁、嘲諷對手而被禁賽8場，今日對上皇家先發的賽前在個人推特預告，他要穿上聲援喬凱利特製釘鞋，不過計畫還沒成真，就被大聯盟警告會被驅逐出場，最後只好乖乖穿正常釘鞋出賽。

道奇後援投手喬凱利日前因為在與太空人的比賽中，不滿去年爆發的偷暗號事件，故意丟觸身球、下場時還做鬼臉嘲諷，導致兩隊板凳清空，大聯盟原本懲罰他要禁賽8場，經過上訴之後，減至5場禁賽，不過太空人隊球員卻全身而退，沒有任何懲罰，讓其他各隊球員相當忿忿不平。

包爾本季表現相當出色，賽前3場出賽拿下2勝，自責分率低至僅0.93，在今日第4場先發賽前，包爾在推特上發布影片，預告自己將會在比賽中穿上特製球鞋，一隻鞋上是喬凱利撅嘴扮鬼臉、一隻鞋則是寫上「FREE JOE KELLY(放過喬凱利)」，以此表達聲援，之後更要將這雙鞋抽獎送給球迷，但大聯盟看見後立刻阻止包爾的計畫。

紅人隊投手包爾最後穿上舊釘鞋上場。（美聯社資料照）

根據《ESPN》報導，大聯盟告訴紅人球團，該雙鞋違反大聯盟與球員工會所制定的球鞋規定，若包爾真的穿著上場，主審有權將他驅逐出場。根據規定，球員釘鞋可以包含文字、圖案、訊息，包爾認為他的鞋子符合規定，不過規定中包爾確實可能受罰，「若球員在比賽中穿上未經批准設計的鞋類，將受到其他懲罰。」最後包爾妥協，穿上一般黑底釘鞋上場投球。

先前喬凱利在談到比賽中向太空人嗆聲而被禁賽，「我沒丟到任何人，甚至沒被主審警告，但後來被處罰禁賽？這真的很令人吃驚。」喬凱利認為自己並沒有違反任何規定，甚至太空人球員還向道奇隊吐口水，「當我遵守所有規則，那些傢伙卻違規，而我卻得到8場禁賽，他們毫髮無傷，真的太誇張了。」

(中時 )