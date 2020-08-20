華碩(ASUS)在2019發表的ZenFone 6採用創新的翻轉鏡頭設計，話題性十足！即將發表的接班人ZenFone 7系列也因此備受期待。近日有日本部落格從ROG Phone 3的內核代碼中發現了ZenFone 7相關規格，在發表前夕提前揭開新機的神秘面紗。

日本部落格ReaMEIZU透過挖掘ROG Phone 3內核代碼發現，ZenFone 7採用了6.4吋、解析度2340 x 1080的LCD螢幕。因為螢幕材質限制，將無法使用螢幕下指紋辨識方案，是會仍舊沿用ZenFone 6背部指紋辨識的作法，還是採用近期不少手機選擇在電源鍵整合指紋辨識的方案，目前不得而知。

處理器則是採用高通Snapdragon 865，沿用翻轉鏡頭的設計。三鏡頭方案分別是採用Sony IMX686感測器的6400萬畫素主相機、1200萬畫素超廣角相機以及ToF鏡頭。

ZenFone 6透過翻轉鏡頭相機的設計，背面主鏡頭翻轉後就可作為前置鏡頭來拍攝，螢幕不需預留前鏡頭的位置，得以實現全螢幕設計。預料這一點在ZenFone 7當中也能輕鬆實現。較令人略感失望的是，根據內核代碼，ZenFone 7螢幕更新率只有60Hz。

從目前曝光的ZenFone 7規格來看，推測或許華碩期待將「旗艦」手機的位置讓ROG Phone 3來擔任，ZenFone 7則是規格略為下調，但能以更親民的價格來推出，繼續提高市佔。此外，先前也傳出ZenFone 7系列還會有ZenFone 7 Pro的款式，也有可能雙機的規格差距將會拉大，藉此可以拉開目標族群，也可讓價格帶區隔更大。

ASUS ZenFone 7 線上記者會

華碩方面已經確認將會在8月26日以線上發表會的形式公開ZenFone 7系列的真面目。根據NCC型式認證資料庫，已有疑似ZenFone 7的機種通過認證，代表今年在新機發表會後，消費者有機會很快能入手新機。

(科技)