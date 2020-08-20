「國標女王」劉真3月病逝，留給老公辛龍無限哀痛，至今鮮少露面及對外發言，不過昨天忽然在臉書寫下6字：「妳怎麼可以走」，讓外界相當擔憂他的近況，對此常語出驚人的資深藝人恬娃，竟在臉書曬出與劉真合照，還PO文回應辛龍，讓不少網友相當傻眼。

歷經喪妻之痛的辛龍，在痛失劉真近5個月之後，昨（19日）深夜突然PO文寫下6個字：「妳怎麼可以走」，還搭配劉真最愛的粉紅色，似乎難以接受愛妻已經離開人世的噩耗，對此常製造話題的資深藝人恬娃，則在臉書曬出與劉真的合照，並寫道：「懇請您為了您們的寶貝女兒霓霓，一定要堅強勇敢站起來！死亡不可代替，不然我很願意代完美的劉真老師去當天使」，最後更表示自己「淚流滿面，寫不下去了」。

不過她似乎擔憂辛龍沒看到此PO文，竟還到辛龍悼念亡妻的PO文底下留言，讓不少網友怒批：「不要再蹭熱度了」。

(中時新聞網)