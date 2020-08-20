據知情人士透露，由於前任執行長戈恩(Carlos Ghosn)的不當使用資金，日產汽車被稅務機關要求補繳上億日圓的稅款。

每日新聞引述該人士發言指出，日本稅務機關已經認定日產在截至2019年3月的五個財年間沒有正確申報應繳納稅款的收入，然未透露相關金額。

由於戈恩的不當財務行為，東京地方稅務單位曾發現，在截至2014年3月的三個財年中，日產短報了1.5億日圓的應納稅收入。稅務機關隨後繼續調查該三年之後的公司會計情形，並得出最新補繳結論。

在今年一月日產提交給東京證交所的文件中披露，戈恩不當地以股票相關補償中獲取1.4億日圓，並利用公司飛機進行私人旅行，花費440萬美元。目前稅務機關已經拒絕日產將這些由總公司承擔的費用，去作為必要商業成本來進行稅務減免。

戈恩是在2018年11月遭日本警方逮捕，但在2019年底潛逃到黎巴嫩。

(時報資訊)