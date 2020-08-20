蘋果公司周三盤中市值突破2兆美元大關，僅在兩年內市值就翻倍增長，成為第一家抵達該里程碑的美國上市公司。

以超過42.75億的總股數計算，蘋果市值在美東時間上午11時前股價升至每股467.77美元，市值突破2兆美元大關。惟隨後蘋果股價回吐，終場微升0.13%，收在462.83美元，市值回落至1.98兆美元。

投資人看好美國數家科技巨頭在後疫情時代的發展前景，為蘋果股價帶來提振。但聯準會公布的會議紀錄加深投資人對美國經濟復甦前景的擔憂，美股應聲回落，蘋果亦無力獨撐。

蘋果在2018年8月2日市值首次達到1兆美元，成為第一家達到此里程碑的美國上市公司，華爾街早已普遍預期該iPhone手機大廠也將成為第一家奔達2兆美元里程碑的企業。

今年7月31日，蘋果市值超越了沙烏地阿拉伯國家石油公司 （Saudi Aramco），成為全世界身價最高的上市公司。不畏已經重創許多企業的疫情衝擊，蘋果今年股價上漲約60%，而去年股價更大漲逾120%。

該公司第三財季（截至7月底）的營運表現創下歷史佳績，其營收達到597億美元，而產品與服務事業營收都實現2位數的強勁成長。蘋果表示，雖然該季許多蘋果商店為了防疫被迫關閉，尤其在美國，但在家工作的趨勢與強勁的線上銷售提升整體營運。

(時報資訊)