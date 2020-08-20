台南一名21歲的男子曾文彥，2019年12月涉嫌縱火燒毀台南玉井真理佛堂前輩堂，造成7死2傷的慘劇，曾嫌遭起訴求處死刑，但曾嫌似乎仍無悔意，台南地院昨開庭審理時，曾嫌竟嗆「案子是我做的，但如果負責人的兒子和我沒結怨，也不會發生這種事，所以他才是罪人。」

據調查，曾嫌縱火後，還留在現場觀察，事後才打電話報案自首，但警方到場時，曾男反悔企圖逃跑，被警方當場逮捕。為此他還在庭上開嗆說要告一位在場員警。

兇手曾文彥家境優渥，父親是一名醫生、母親則是教師，曾文彥卻走上歪路，不僅多次對父親動粗，還試圖襲擊警察，佛堂「真理前輩堂」讓曾文彥待在裡面，希望可以感化他，但曾文彥在佛堂裡常情緒失控，與他人發生爭執，甚至嗆聲燒佛堂，因此被請出去。

檢方調查，曾嫌去年底向前輩堂張姓負責人的兒子表示要返回居住，遭到拒絕，竟懷恨在心，陸續到加油站購買汽油，搭計程車到前輩堂潑汽油犯案。

前輩堂內有大量木造隔間，曾嫌縱火後火勢迅速蔓延，難以及時撲滅，最後引發7死2傷慘劇。曾男縱火後還返回現場，遭到民眾認出

案件經過檢警偵辦，台南地檢署10日宣告偵結起訴，檢方認為曾嫌之在當地居住時，已與附近居民發生糾紛，才會在要求返堂居住時遭拒。

檢方起痛斥曾嫌放火手法殘酷視人命如草芥，形同「無差別式弒殺」，造成7人避走不及遭火海吞噬，行徑冷血泯滅人性，依據殺人罪嫌，建請處以死刑。

(中時新聞網)