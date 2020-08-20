國泰金(2882)公布8月國民經濟信心調查結果，由於全球疫情加速蔓延使景氣展望下降，民眾大額消費行為受防疫措施影響。此外，因疫情與美中關係而續滑，民眾對於股市風險偏好升幅趨緩，樂觀情緒則連續第2個月下降。

國發會最新公布景氣對策信號維持黃藍燈，領先指標微幅上揚，景氣緩步復甦，8月景氣現況指數則連4個月改善至2.9。但全球疫情加速蔓延，且美中關係緊張情勢上升，壓抑展望指數連2月下滑至1.9；民眾薪資上漲預期指數由7月-7.7走高至-6，連4個月上揚。此外，大額消費意願指數由7月7下降至1.1，顯示近期台灣防疫措施再度緊縮影響民眾大額消費行為。

主計總處估計2020年經濟成長1.67％，通貨膨脹率-0.32％，8月調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值維持在1.4％，85％的民眾認為經濟成長率達到1％以上。民眾對於2020年平均通膨預期值維持在0.41％，預期今年通貨膨脹率將低於1％的民眾則維持在92％，顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。

全球疫情加速擴張，且美中緊張情勢升溫，台股跟隨主要國家股市行情高檔震盪。8月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數由7月5.2下滑至-2.5，連2個月下降，風險偏好指數由7月4.3微幅上升至4.7，走揚幅度趨緩。

時事題針對民眾對於人民幣存款的持有比例與意願調查，央行公布6月國銀人民幣存款統計，餘額降至人民幣2,411億元，創下6年半新低。與2019年2月的調查相比較，本次調查結果顯示：79.1％的民眾目前無人民幣存款，較1年半前增加2.4個百分點，而人民幣存款佔全部存款10％以下的民眾比例從19.6％降至17.9％，人民幣存款佔全部存款10％以上的民眾則從3.7％減至3.0％。

(時報資訊)