受到美股今晨收黑，台股早盤開低走低下跌逾250點，台北外匯經紀公司今早新台幣匯價開貶走升，盤中最高匯價來到29.389元，升值1.41角。若將時間回溯到今年的3月18日，比較新台幣和韓元走勢，新台幣3月18日匯價在30.28，而韓元在1187附近；經過5個月，韓元震盪後今早匯價在1183附近，而新台幣匯價已經到29.4附近。新台幣匯價升值似乎有「回不去」的壓力。

據財政部統計至8月7日止，「海外資金匯回專法」申請案件共865件，申請匯回金額達1973億元，不僅超過財政部預估的低標1333億元，預計可突破2000億元大關，估2100億元。而據央行公布的五大銀行新承作放款，6月購屋、資本支出、週轉金貸款全面增加，其中，週轉金貸款創下歷史新高，資本支出貸款則創下史上第四高，帶動6月新增放款總金額達1兆93億元，月增3638億元，刷新歷史新高。

匯銀指出，台商資金回流及美元指數回跌是支撐新台幣升值的主因。但要留意，近期中國解放軍在台海軍事演習，恐使台幣後續走勢承壓，但台股仍處歷史高點，且外資持續買超台股，將為台幣提供支撐。預期短線上台幣兌美元將呈區間盤整，後市需觀察外資動向及中方是否有其他軍事行動。預估本週台幣兌美元交易區間29.35-29.55。

(時報資訊)