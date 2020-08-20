工業電腦廠磐儀（3594）第二季營運虧轉盈、每股盈餘0.27元，上半年本業維持獲利、惟業外虧損致使整體營運轉虧、每股虧損0.19元。展望後市，由於疫情帶動智慧醫療訂單能見度高，公司對下半年營運審慎樂觀，看好可望優於上半年。

磐儀股價3月中下探15.1元新低後震盪向上走升，7月2日觸及25.9元的15月高點，近日拉回22～23元間盤整。今（20）日股價開高後上漲3.69％至23.9元，領漲工業電腦族群，惟盤中漲幅震盪、截至9點50分小漲約0.9％，在大盤大跌之際，力守紅盤表現。

磐儀第二季合併營收4.38億元，季增達54.92％、年增8.6％，登近2年半高點。毛利率27.43％雖為近9季低點，但營益率6.63％逆登近2年高點。惟因業外轉虧，歸屬母公司稅後淨利0.16億元、年減30.57％，每股盈餘0.27元，但已較首季每股虧損0.46元顯著轉盈。

磐儀上半年合併營收7.2億元、年減2.91％，毛利率28.06％、營益率2.2％，低於去年同期32.95％、4.79％，本業仍維持獲利。惟因業外顯著轉虧，歸屬母公司稅後虧損0.12億元、每股虧損0.19元，較去年同期獲利0.39億元、每股盈餘0.63元轉虧。

磐儀上半年營運轉虧，主因新冠肺炎疫情影響訂單出貨，致使首季營運顯著轉虧、降至近2年低點。隨著遞延訂單陸續出貨，單月營收自3月起連4月走升，帶動第二季營運顯著好轉、順利轉虧為盈，本業營運維持獲利表現。

磐儀7月自結合併營收1.13億元，雖較6月1.6億元減少29.17％、仍較去年同期1.11億元成長2.09％。前7月合併營收8.36億元，較去年同期8.53億元小減1.95％，衰退幅度較上半年2.91％持續收斂。

磐儀近年鎖定智慧醫療布局發展，今年因疫情帶動效益顯現，包括溫度監測穿戴設備、遠紅外成像測溫儀等訂單大增，需求優於先前預期，帶動智慧醫療成長優於預期。由於第三季訂單能見度高，公司對整體營運表現審慎樂觀看待。

而磐儀先前取得台灣自來水公司智慧水表標案，預計年底完成交貨，並成功取得軌道交通標案及遠距視訊設備新單，為下半年營運增添成長動能。公司看好下半年營收可望優於上半年，帶動全年營收維持成長。

(時報資訊)