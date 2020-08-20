彰化縣衛生局主動篩檢無症狀之居家檢疫者，遭到指揮中心下令徹查，引發不小爭議。對此，前國民黨立委陳學聖表示，難道彰化縣衛生局不篩檢，這案例就不會確診嗎？這不聽話有錯嗎？他更提駐德代表謝志偉日前硬拗一事諷刺表示，「民進黨政府不是只有一位『謝志偉』」。

陳學聖在臉書提及，謝志偉在美國衛生部長阿札爾都自己承認稱呼蔡總統，疏忽說錯了，還可繼續硬拗，堅持他沒聽錯，阿札爾部長更沒說錯。「拜託，當事人都道歉了，竟然還可掰成這樣，而且還是駐外大使耶！」他感嘆表示，更可怕的是，民進黨政府不是只有一位「謝志偉」。

他指出，彰化縣政府衛生局主動篩檢到一名長居美國、返台探親的無症狀台籍少年確診，結果不是獎勵，反而是中央疫情指揮中心派政風來查。陳質疑要查什麼？查不聽話？難道彰化縣衛生局不篩檢，這案例就不會確診嗎？這不聽話，有錯嗎？

此外，陳學聖提及，台南市議員開記者會，舉證有偽造三倍券，台南檢警應學雲林警方繼續深入追查，但結果竟然是議員及助理被依違反社維法63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，移請法院裁定罰鍰。他感嘆表示，現今政治主流是「不查沒事找碴有事」，滿朝盡是「謝志偉」。

(中時新聞網)