因拉貨動能減弱，本季DRAM價格恐反轉向下；今早除了上游製造廠南亞科(2408)等股價仍跌，跌勢擴及下游的記憶體模組廠。

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，2020年初在伺服器DRAM價格強勢領漲的帶動下，各類DRAM價格正式翻揚，但在經過連續兩季的拉貨後，庫存水位已逐漸攀升，在整體經濟仍處低潮的情況下，採購動能轉趨保守。在DRAM產業由伺服器領漲領跌的趨勢下，恐帶動其他產品價格一併反轉向下。因此預估第三季將出現量平價跌走勢。

記憶體模組廠第二季營運開始受到挑戰，獲利均比第一季的高峰下滑。在歐美封城下，消費性和工業用記憶體模組需求都下降，記憶體價格走跌，加上台幣升值造成的匯損，廣穎(4973)第二季由盈轉虧每股虧損0.78元，上半年每股獲利縮小至0.17元。十銓(4967)第二季稅後獲利3700萬元，每股獲利降至0.55元，上半年每股獲利2.42元。

十銓表示，展望第三季，NB訂單暢旺，顯示SI市場可望延續，惟終端市場訂單需求起伏難料，加上疫情延緩資料中心等伺服器的成長布局，恐影響下半年記憶市場。整體DRAM、NAND FLASH若處於供過於求局面，將連帶使得價格波動加劇。

威剛(3260)第二季營收續攀高，稅後獲利2.74億元，季減約41%，每股獲利1.25元，上半年每股獲利3.04元。威剛表示，第二季全球經濟活動仍受新冠肺炎疫情干擾，目前以固態硬碟(SSD)營收頻創新高，已居公司第二大產品線。威剛強調，藉由近年深耕工控應用及電競產業，公司的營運績效已邁出穩健步伐。

宇瞻(8271)總經理張家騉日前表示，受到疫情影響，第三季訂單能見度不明朗，且因需求減緩，記憶體市況已轉為供過於求，預期DRAM報價跌勢可能延續至明年上半年。

宇瞻第二季營收16.92億元，毛利率降至16.5%，基本每股淨利0.57元，低於第一季的高檔每股獲利1.53元。上半年營收36.56億元，年減2.11%；毛利率19.26%，仍高於去年同期的16.51%；淨利歸屬母公司業主2.11億元，年增49.32%；基本每股淨利2.1元，優於去年同期的1.41元。

(時報資訊)