彰縣衛生局篩檢居家檢疫無症狀者，結果篩出一名確診，由於做法不符中央規範，中央流行疫情指揮中心要求政風調查。衛生局長葉彥伯認為，疫調屬地方權責，但指揮中心指揮官陳時中今表示，指揮中心開設時，地方應依照中央授權去做，且政風調查範圍不僅是貪贓枉法，也包含行政違常。

衛生局長葉彥伯指出，從4月到7月底全縣篩檢件數約1400件，認為篩檢居家檢疫無症狀民眾本是地方權責，系統資料中央也都看得到。陳時中今（20）日接受廣播專訪時指出，指揮中心的職責就是要掌握所有情況，任何與程序不符的事就應調查釐清。

陳時中說「政風好像被污名化了」，政風介入調查，其實不僅是不法行為、貪贓枉法，出現行政違常情況主管機關也會請政風瞭解，主要是釐清事實，彰化案就是如此，居家檢疫者不可以外出，除非有就醫必要才會安排，而且既然該案檢疫時無症狀，又怎麼會前往就醫？這是本案不太瞭解的地方，調查預計5天完成。

陳時中強調，當疫情已經達到指揮中心開設的情況，就應該依照中央下令進行，彰化要做並不是不行，但應該要報告，如果指揮中心成立之後中央不知情，將來防疫會有問題。

(中時新聞網)