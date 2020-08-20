私密處飄出異味，除了健康出問題，也恐影響親密關係。一名23歲女子就醫時哀嘆，下體異味遭男友嫌棄「你真的很髒」，醫師一撐開她陰部檢查，即使帶著口罩，仍被一股「腐臭魚味」薰到變臉，最後找出惡臭「元兇」，原來是一根衛生棉條的棉線斷在裡面，造成發炎散發惡臭。

振興醫院婦產部醫師李偉浩向ETtoday新聞雲表示，曾遇過一名年輕女生，下體散發異味已經3、4個月，去婦產科診所就醫，使用塞劑及外用藥膏也無效，男友甚至脫口說「你真的很髒！」，讓她下定決心到大醫院就醫。

李偉浩說，女子外陰部完全正常，誰知用鴨嘴一撐開，一股「腐臭魚味」直衝而來，他戴著口罩也被薰到變臉。仔細檢查發現，內部有條黃黃黑黑的東西，夾出一看，是衛生棉條的棉線。

原來女子使用衛生棉條，但棉線卻斷在體內，導致私密處感染發炎，發出惡臭。經取出後並服用消炎藥，女子症狀不久就完全改善。李偉浩提醒女性同胞，使用衛生棉條務必定時更換，且要留意是否完整取出，除了這名年輕女子，門診也曾遇過2、3次衛生棉條取出不完全而引發感染的案例。

(中時新聞網)