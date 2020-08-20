海基會前董事長李大維今年6月初總統府祕書長蘇嘉全請辭，臨危受命接任總統府祕書長，而懸缺至今，最新訊息傳出，現任副董事長許勝雄將代理海基會董事長，而許勝雄稍早受訪時也已證實，自己將代理海基會董事長，並主持28日的臨時董監事會議。

海基會董事長一職，自懸缺後備受各界關注，據透露，海基會董事長已內定由副董事長許勝雄代理，且海基會將在28日召開臨時董監事會議，可望通過新任的海基會董事長與祕書長人事。

現任金仁寶集團董事長、三三會理事長許勝雄，先前就曾是接掌海基會董座人選，據《中時》2016年報導，前任董事長林中森，當時就曾詢問過許勝雄接任董座意願。許勝雄當時回應，若暫代董座，他有兩個顧慮，就是須「面對立法院的備詢」及「個人財產公布」，若2個條件都解決了，他將義不容辭暫代海基會董座。

許勝雄今天受訪則透漏，「自己將代理海基會董事長一職，並主持28日董監事會議」。

(中時新聞網)