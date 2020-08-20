夢想成真！成人大概都希望天上能下個鈔票雨、黃金雨，而孩子們總希望下的雨是糖果雨，這樣的情節也在許多童話故事中上演過。不過，瑞士一個小鎮的孩子們還真的遇到了「巧克力雨」，連空氣聞起來都是甜的，讓孩子們的夢想瞬間成真。

據加拿大媒體《環球新聞》報導，巧克力雨日前是在瑞士奧爾滕（Olten）出現，其實不是自然發生，而是人為造成。當地一間巧克力製作工廠瑞士蓮（Lindt＆Sprüngli）的通風設備上周突然故障，導製空氣循環出了問題，讓工廠內的可可粉散播到外面。

這些可可粉經過風吹之後，散佈到周圍區域，在建築物、車子和所有戶外的物品上，都留下一層薄薄的巧克力，看起來就像下了一場巧克力雨一樣。瑞士蓮18日已證實此事，並表示巧克力雨中的這些可可粉是來自壓碎的可可豆，至於壓碎的過程是為了要製造巧克力。

瑞士蓮幽默表示，巧克力雨不是威利旺卡（Willy Wonka）送大家的福利，只是工廠冷卻通風系列的故障罷了。據《oltnertagblatt》報導，瑞士蓮承諾將幫所有被巧克力雨淋到的汽車，進行清潔作業，同時也正努力修復故障的設備。

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(中時新聞網)