美國民主黨總統參選人、前副總統拜登在正式獲得黨內全國代表大會提名後，讓當前民調領先的拜登進一步挑戰川普，也讓外界關注他的各項政策，特別是未來對中政策。對此，拜登陣營的外交政策顧問瑞特納表示，要面對大陸挑戰，美國必須拋棄川普「美國第一」路線，並修復與同盟關係，而非單單採取強迫方式要北京改變行為。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，美國智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）主任瑞特納（Ely Ratner）在本月的保爾森基金會的Podcast節目「與保爾森的對話」上表示，如果美國要與同盟強化關係、一同對抗大陸挑戰，必須拋棄過去川普「美國第一」路線，而華府應該少專注在單單對北京施壓要其改變行為，且應該讓美國成為「更有自信的美國」。

瑞特納表示，美中並非走向冷戰，而是彼此角力將涉及「更加差異化的競爭」。他表示，並沒有單一標語可以完整形容美國就氣候變遷、科技與國防議題、北韓以及其他在陽光下的問題與大陸接觸的方式，且當前不像冷戰，美中之間仍有經濟往來，大陸也已融入國際體系，且其他國家也不願被逼在集團之間「選邊站」。

瑞特納表示，美國必須重新思考自身行為，並表示面臨大陸挑戰現在多與美國自身相關，如自己的競爭力，其中不僅包括狹義上的國內同資、解決國內問題，還涉及國際經濟、外交、科技、創新、國防與安全，而非僅是大陸他們的問題。

瑞特納就以當前爭議的5G問題而言，美國應該尋求與日本、歐洲、澳洲以及南韓等盟友之間更廣泛的合作，確保安全且可靠的供應鏈，制定準則並審查投資，並與對抗北京的槓桿結合。

瑞特納也說，台灣問題是美中關係的首要事務，可能成為重大問題，並表示華府必須從美國角度重新思考與台灣關係，如何維持台灣海峽和平的同時確保台灣民主，同時避免與大陸發生真實衝突。

瑞特納在拜登擔任副總統期間，曾在2015年至2017年任他的副國家安全顧問。報導指出，若拜登成功入主白宮，他有望任重要外交國安職務。

(中時新聞網)