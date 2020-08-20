彰化縣衛生局日前主動採檢一名從美國返台的居檢少年，篩出我國第一起無症狀確診個案。彰縣衛生局因此遭到指揮中心下令政風調查。國民黨副秘書長李彥秀認為，如果彰化縣衛生局長葉彥伯沒有做這件事，個案就沒有人發現。她認為中央跟地方應好好合作，不要打擊第一線防護人員士氣，應該找出漏洞，不是帶風向。

國民黨副秘書長李彥秀、中華民國防疫學會理事長王任賢上午召開記者會「聲援彰化衛生局」，並呼籲停止消費醫事人員。

李彥秀表示，這件事絕對不是用政風打擊方式，這個案只要有高風險，各縣市衛生局第一線只要經過當事人同意，都可以做檢測，整件事重點是，如果葉局長沒有做這件事，個案就沒有人發現。請中央跟地方好好合作，不要打擊第一線防護人員士氣，應該找出漏洞，不是帶風向。

中華民國防疫學會理事長王任賢直批陳時中罰錯對象！磐石艦全面篩檢，醫療院所認為高風險也一樣可以做！彰化縣衛生局評估有風險就去做，陳時中罰的原因在哪裡？他批指揮中心第一天甩鍋費用，第二天說沒有做防護，衛生局怎麼會沒有做防護？

(中時新聞網)