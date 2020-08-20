美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少160萬桶，連跌第4周，惟跌幅不如市場預估的減少267萬桶，亦遠低於美國石油協會（API）前一天公布的庫存減少逾420萬桶。上周汽油庫存減少332萬桶，超出市場預估的減少100萬桶。美國原油期貨交割地庫欣的庫存減少60.7萬桶，少於市場預估的減少198萬桶。

2.聯準會在政策會議紀錄中排除目前採取更多鴿派貨幣政策的可能性，美元匯率從2年低點反彈。周三尾盤美元指數漲0.84%，報92.978，稍早前最高升至93.059，盤中最低曾跌至92.124，創下2018年5月以來最低水平。

3.聯儲會公布7月會議紀錄後美元走高，導致周三國際金價急跌，紐約12月期金收跌42.8美元或2.1%，為每盎司1970.3美元，盤中一度跌破1950美元大關，大跌逾3%，報每盎司1941美元。

4.投資人對主要產油國落實減產協議的看法樂觀，美國原油庫存連跌第4周，但跌幅小於市場預期，以及市場對燃料需求前景的擔憂升高，因消息面好壞不一，周三國際油價漲跌互見，終場紐約期油收漲4美分，報每桶42.93美元。倫敦布蘭特期油收跌9美分，為每桶45.37美元。

(時報資訊)