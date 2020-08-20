美國聯準會(Fed)在尾盤公布7月會議記錄，點出疫情將影響美國經濟，為復甦之路投下更多不確定因素，美股翻黑，四大指數收跌，亞股跟跌重挫，台股開低13.89點，報在12764.75點，隨即跳水下殺，一度大跌逾300點，期現貨同步下跌，一舉摜破月線12720點，不僅是5月底以來首見，也破壞上升趨勢線，盤中第二波跌幅更直接挑戰12500關卡，今在調節賣壓下，量能同步放大，電子股成交比重約7成，全日成交量不排除上看3000億元，目前台股依舊壟罩在美國加大華為制裁風暴下，更傳出已對供應鏈砍單消息，在目前已跌破月線環境下，恐不利於台股短線表現。

權值股方面，儘管蘋果於美股市值一度衝上2兆美元大關，帶動蘋概指標股鴻海(2317)開盤小漲，但其後依舊不敵台股跌幅快速擴大，翻黑下跌逾1%，股王大立光(3008)開低走低，下跌逾2.5%，台積電(2330)亦下跌震盪，跌幅約1%，跌破月線大關，其餘權值股，華為風暴衝擊，聯發科(2454)今持續走跌，跌幅逾1.5%，摔下600元大關，最低達575元，面板雙虎友達(2409)重挫逾5%、群創(3481)跌幅4.5%，聯電(2303)亦大跌4%，出現空方缺口，日月光(3711)、國巨(2327)、南亞科(2408)、和碩(4938)、廣達(2382)等全數走跌，盤面權值股幾乎一片慘澹。

盤面八大類股全數慘綠，美國加大華為制裁，也使得5G相關個股成為重災區，合勤控(3704)一度跌停，明泰(3380)也大跌近8%，華為相關概念股聯亞(3081)、昇達科(3491)等均重挫；另外，生醫股合一(4743)開盤不久隨即跌停，中天(4128)亦跌停。

今日盤面仍有少數萬綠叢中一點紅的逆勢抗跌個股，中纖(1718)處分土地獲利逾27億元，今高掛漲停7.67元鎖住，IC設計股中，鈺太(6679)第三季營運在疫情影響下，居家辦公、遠距教學需求仍增溫，今一度大漲約4%，祥碩(5269)則開高壓回到平盤附近，在業績題材支撐下，股價表現抗跌。

分析師表示，美國聯準會公布7月會議紀要，直指新冠疫情將「嚴重影響」經濟，擔憂下半年經濟復甦的力度，美股指數出現明顯回檔，美中關係持續惡化，華為風暴也成為近幾日台股空頭炸彈，法人資金持續撤出半導體、電子零組件族群，種種利空下，台股今一舉摜破跌破月線12720點，不僅是5月底以來首見，也破壞上升趨勢線，台股短多結構恐已遭破壞，短線將持續受國際市場消息波動影響，另外，市場傳出消息，美中貿易談判可能在近幾日內進行，市場將持續關注，而紓困方案、美國大選相關議題也是投資人關心的焦點。

(時報資訊)