前國民黨籍屏東縣議員林玉如、潘明利、連正勝3人涉嫌利用補助教會採購電腦案、向廠商收取佣金。高雄高分院20日更三審宣判，林玉如、連正勝2人改判2年6月，潘明利改判3年6月；白手套蘇育民1年8月，緩刑5年；廠商林家弘、曾維廣均無罪，可上訴。

屏縣府每年編列600萬元地方建設經費，其中280萬元的設備採購費用，林玉如等人涉嫌在2006年至2010年間擔任屏東縣議員時，透過潘明利的蘇姓助理與電腦廠商林家弘、曾維廣接洽，假意向縣府爭取原住民教會採購電腦設備補助案，向廠商收取2成3至2成5不等的「服務費」。

檢調查出，廠商林家弘等人以進貨成本5500元、市價8500元的無線傳輸設備，浮報4萬5000元；市價1萬9900元的筆記型電腦，浮報3萬5500元，其中議員抽2成、白手套蘇育民抽0.5成回扣，總共購買61組電腦給各教會，但林玉如等人均否認犯行。

一審林玉如、連正勝2人遭判8年，潘明利判9年。廠商林家弘判4年6月，曾維廣判5年。案件上訴至更二審，林玉如等人仍遭判5年10月至6年10月不等徒刑。

更三審宣判，林玉如、連正勝均判2年6月、遞奪公權3年，潘明利判3年6月、遞奪公權3年，蘇姓姓助被判徒刑1年8月、緩刑5年，應接受5場法治教育、繳交公庫10萬元。廠商曾維廣、林家弘逆轉判無罪，全案仍可上訴。

(中時 )