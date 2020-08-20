若是蘋果（Apple）打算推出平價的Apple Watch，你想要入手嗎？根據爆料達人最新說法，蘋果很可能會沿用iPhone SE的作法，在限制外觀、功能的條件下，搭配新穎的處理器來推出價格更親民的Apple Watch。從iPhone SE成功的歷史來看，平價版Apple Watch似乎是大有可為。

Apple Watch SE

- Old design

- Replacement of Series 3

- S6 & W4 chip

- All 16GB

- Only Aluminium model

- Digital Crown with haptic feedback?

- Bluetooth 5.0

- international SOS calling (only cellular model)

- Coming next March

- Same prices as Series 3 pic.twitter.com/AV3IApxvnH — Komiya (@komiya_kj) August 16, 2020

根據近期滿活躍的爆料者Komiya （@komiya_kj）的說法，蘋果可能正在著手打造一款價格親民的Apple Watch，或許會稱為Apple Watch SE。規格上可能沿用Apple Watch Series 3的錶殼，僅提供42mm的尺寸，但是會搭載最新的S6處理器以及W4無線晶片。整體來看，跟蘋果推出iPhone SE的策略非常相近。

此外，預計會內建16GB儲存空間，支援藍牙5.0，而數位錶冠、側邊按鈕設計可能會有所不同。為了跟Apple Watch Series 6成功做出區隔，預料部分功能可能會被移除，例如心電圖（ECG），或是螢幕規格沒有像Series 6那麼好（例如可能不能像Series 5之後的機種一樣支援螢幕長亮）等等。

爆料者推測Apple Watch SE最快有機會與Apple Watch Series 6一起在9月份發表，不過上市日期則可能延到2021年3月。此外，上市後可能會取代當前仍在販售的Apple Watch Series 3，成為入門款機種。蘋果在2019年發表的Apple Watch Sereis 5價格從399美元起跳，爆料達人預測Apple Watch SE將與Series 3一樣，換句話說就是僅199美元。至於新品最終規格，仍須以蘋果在發表會或是官網公布的內容為準。

(科技)