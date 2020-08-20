推動實驗教育，屏北高中、清大及教育部國教署合作推動「小清華原住民實驗教育班」，不但升學績效卓越，多元的族語課程近3年認證通過率近9成，並在全國語文競賽有優秀表現，展現兼顧一般與民族教育的亮眼成果。

小清華原民班是全國少見的三方合辦模式，實驗教育課程兼顧一般教育與民族教育的課程需求，分為一般部定課程、原民實驗教育課程、原住民族語文及非正式課程等。

小清華原民實驗教育課程引領學生認識原民文化的主體性與多樣性，珍視自身文化的價值，所建立的自信及族群認同感，作為小清華學生在部定課程學習上的能量，以及邁向理想大學校系的動力。

小清華原民班106學年起於正式課程開設族語6學分、14種方言別，總數全國第一。近3年來，族語的中級認證通過率穩定提高至近9成，且每年固定都有學生通過中高級族語認證；藉此優勢，也使得學生在全國語文競賽中能獲得佳績，並增進原住民族文化的傳承與信心。

教育部國教署表示，原住民族文化是臺灣重要的資產，期盼透過教育現場的改變，傳承原住民族文化精神並培育各族人才，為原住民族文化增添永續發展的能量。

(中時 )