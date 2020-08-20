桃園梁姓男子2018年10月和母親發生衝突，竟持菜刀、開山刀狂砍母親37刀、刀刀見骨，甚至狠心剁她頭顱、斷手掌分屍，還把頭顱從12樓陽台丟下，被依家暴殺害直系尊親屬罪起訴，桃園地院認為他因吸毒致精神障礙減刑判無期徒刑；但今天二審判決出爐大逆轉，台灣高等法院認為，他在當下因吸毒而沒有辨識能力改判無罪，且因現在他的身體狀況沒有監護的必要，指示責付給桃園市衛生局。全案仍可上訴。

梁男和母親同住在中壢區某社區，2018年10月17日晚間6點多，因故和母親發生衝突，竟衝進廚房拿菜刀追砍老母親，鎖定媽媽的頭部、雙臂揮砍，卓姓婦人頭部中10刀、左右手臂更中27刀，其他胸部、腹部也有多處刀傷，最終因出血性休克及中樞神經休克死亡。

沒想到梁男還不罷手，又拿出菜刀和開山刀狂砍媽媽的頭和手，導致頭顱及左手腕都遭砍斷，隨即將頭顱從12樓陽台拋丟到1樓社區中庭，導致母親面目全非，保全和鄰居聞聲報警，梁男還拒絕開門，和警方對峙，直到晚間7點破門而入，才發現卓姓婦人已慘死在兒子手下。

梁男坦承案發前2天有吸食2級毒品安非他命，辯稱案發時已酒醉，發生甚麼事都不記得了，辯護人也幫腔稱他因吸毒、飲酒導致精神耗弱，但梁姐證稱弟弟並無精神疾病，羈押探視時弟弟也坦言當天沒有喝酒，梁男的范姓友人也證稱前一晚一起吃薑母鴨時，梁男表現一切正常，檢方在案發隔日訊問時，梁男也能清楚交代自己的用毒史。

梁男的尿液和毛髮送驗也只驗出安非他命，並未有酒精、安眠藥等其他常見藥物反應，打臉梁男酒醉說法，桃檢檢察官吳靜怡痛斥他不但未盡孝道，還殺害至親、刀刀見骨，更讓母親死無完屍，手段兇殘、令人髮指，犯後更飾詞圖卸、不見悔意，除依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，並建請法官量處最嚴厲之刑。

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(中時新聞網)