據大陸湖北媒體20日報導，今天上午8時，2020第五號洪峰抵達三峽樞紐入庫流量達到每秒75000立方公尺，是三峽建庫以來最大洪峰。目前，三峽樞紐開啟了多達11孔洩洪 ，下泄流量每秒達49200立方公尺，同樣是三峽建庫以來最大出水量。
據大陸官方統計，今年入汛到7月底，三峽樞紐已成功度過6場次洪水，期間進行多次蓄水、放水，以提高連續的洪水下防洪庫容利用率，總計攔蓄水量達到182億立方公尺，有效趨緩了長江中下游防洪壓力。其中，為應對長江洪水，多次開啟深孔排水洩洪，場面壯觀。
而今年開啟次多深孔洩洪的時間發生在7月19日，在當天陸續由上午5孔逐步開至7孔，至中午12時，三峽大壩水位達163.8公尺，入庫流量54000立方公尺／秒，出庫流量40000立方公尺／秒。
分析指出，三峽工程位於宜昌以上西陵峽口，是長江上游洪水進入中下游平原的咽喉，能對長江上游洪水可以進行的控制和調節，對於中下游的洞庭湖水系、鄱陽湖水系有重要作用。三峽工程所處位置關鍵，具有不可替代性。
(中時 )
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