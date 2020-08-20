櫃買中心在18、19日接連舉辦「富櫃200（一）」及「櫃買亮點」首兩場主題業績發表會後，今（20）日第三場為「智慧生活」主題業績發表會登場，IET-KY（4971）、新鼎（5209）、倉和（6538）3家上櫃公司，將線上直播說明最新業績表現及營運展望。

櫃買中心指出，為展現櫃買市場多元特色，8月20日邀請3家在「智慧生活」領域表現優異的公司，包含全球磷化銦及銻化鎵磊晶片代工領導廠商IET-KY、中鼎集團旗下資訊系統整合服務公司新鼎、及精密網版製造銷售及技術研發商倉和等參與，櫃買官網以線上直播方式舉辦，投資人可線上觀看。

櫃買中心在本周連推三場主題業績發表會後，下周後續還有「生技醫療」、「富櫃200（二）」、「櫃買特色」及「富櫃200（三）」（台中場）等四場次主題業績發表會。各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人也可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，可至櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢。

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