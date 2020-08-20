合利他命是台灣人常用的成藥，在許多人的家庭中非常常見。而今日生產合利他命的日本藥廠武田藥品宣布，將以2500億日元（折合新台幣約708億元）的價格，將旗下包含合利他命等成藥業務，出售給美國私募公司「黑石集團」（The Blackstone Group）。

根據《日經新聞》報導指出，武田藥品曾於2019年年初，以6兆日元（折合新台幣約1.6兆元）的價格，收購英國藥廠Shire，但這也讓武田藥品去年底背負5兆日元（折合新台幣約1.4兆元）的債務。

而由於日本人口減少，成藥市場萎縮，武田藥品執行長韋伯（Christophe Weber）認為，成藥早已非武田藥品的主力核心事業，癌症藥物的研發才有比較高的利潤。於是決定出售子公司「武田消費者保健」，該公司負責生產合利他命、Benza感冒藥等非處方成藥。

而收購的美國私募公司「黑石集團」，近年來在日本動作頻頻，除了在日本東京都市中心有投資大樓、飯店等不動產外，2019年也砸下1000億日元（折合新台幣約277億元）買下日本製藥公司Ayumi Pharmaceutical。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)