美國聯準會公布會議紀錄，擔憂金融系統性風險，認為控制孳息曲線的效果有限，市場擔憂復甦腳步不確定，美股隔夜全面收黑，拖累亞洲主要股市今晨走向。

周四香港恆生指數低開123點，一度大跌逾400點，現擴大跌490點或-1.9%，為24688點。國企股(H股)跌197點或-1.9%，為10116點。

黃金股、零售股和電信股領跌最多。採礦類跌3.2%，綜合企業類跌2.0%，電訊類跌1.8%。汽車類為第四領跌，跌1.5%，其中吉利汽車跌3.7%，暫報15.4港元，領跌藍籌股。

受美元反彈影響，隔夜金價一度重挫3.9%，目前同樣處於跌破2000美元。彎區黃金大跌7.1%，暫報0.026港元，恆興黃金跌5.4%，暫報21.8港元。

經營郵輪旅遊業務的雲頂香港，8月17日爆出子公司必須為船隻建造資金支付費用共370萬歐元，雲頂擔保支付銀行費用責任，而截至公告日期尚未支付費用，成為違約事件。雲頂香港今日復牌，大跌25%，暫報0.36港元。

(時報資訊)