國際廢鋼原料價格持續上揚，隨著原料價格續升，買盤湧進；鋼筋大廠豐興(2015)周間變盤，今起調漲鋼筋每噸300元。

原本例行於周一開出的本周廢鋼、鋼筋及型鋼產品全面以平盤開出，為連續第二周全面平盤。豐興在今日調漲鋼筋每噸300元後，鋼筋價格重啟先前之漲勢。

國際廢鋼原料價格繼續上漲，先前日本2H廢鋼續漲13美元至每公噸280美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲10美元至262美元；本周日本2H廢鋼仍持續漲勢。

上周國際廢鋼原料價格繼續上漲，市場買氣平穩，讓鋼筋價格仍有支撐；本周隨著國際廢鋼原料價格進一步上漲，市場預期漲價，鋼筋買盤積極進場回補，豐興今起即刻調漲鋼筋每噸300元，每噸價格漲到1.53萬元。另外。本周一開出廢鋼收購價每公噸持平於7,300元，型鋼每噸維持20100元。隨著國際廢鋼價格續揚，市場預期，國內廢鋼收購價下周也有調漲的空間。

(時報資訊)