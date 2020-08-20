POS廠虹堡（5258）受惠北亞、北美洲、歐洲客戶需求帶動，2020年上半年營運續強，稅後淨利0.86億元、每股盈餘0.97元，雙創近4年高點。展望下半年營運，在疫情干擾因素未解除情況下，公司預期第三季營運維持平穩，對第四季及明年首季仍審慎樂觀看待。

虹堡2020年第二季合併營收8.95億元，季增2.06％、年增5.67％，改寫同期新高。毛利率23.95％、營益率4.43％，雖低於首季29.55％、7.21％，但顯著優於去年同期25.45％、負10.65％。

在營收規模增加、配合業外收益增加下，虹堡第二季歸屬母公司稅後淨利0.49億元、季增達36.48％，每股盈餘0.56元、優於首季0.41元，並較去年同期虧損0.66億元、每股虧損0.74元顯著轉盈。

累計虹堡上半年合併營收17.73億元、年增14.02％，改寫同期次高。毛利率26.72％、營益率5.81％，營益率創近4年同期高點。配合業外收益年增52.81％，歸屬母公司稅後淨利0.86億元、每股盈餘0.97元，較去年同期虧損2.04億元大幅轉盈，雙創近4年同期高點。

虹堡日前受邀舉辦法說會時指出，上半年營收成長，主要受惠北亞、北美洲及歐洲地區客戶貢獻，營收分別年增達100％、40％及55％，台灣年減17％、南亞年減58％，中南美洲則年減73％。

觀察整體產業市況，虹堡指出，近年競爭對手陸續被整併，市場版圖出現變化。今年起全球開始實施支付卡、晶片卡安全標準新制，原預期4月起會有新一波換機潮，惟進度受疫情影響而延遲。不過，由於設計難度提高、取證費用上升，體質不佳企業將被加速淘汰。

產業競爭方面，虹堡指出，新興電子支付在跨國串接及整合，成為電子支付業務拓展新挑戰，提供多樣性產品協助銀行進行多元支付整合，為未來可見的業績成長契機。而包括無人支付應用、軟體服務平台及軟體整合解決方案，則成為未來產業發展趨勢。

營運策略上，虹堡將致力產業鏈垂直整合，透過併購及策略合作建立全球通路，持續拓展營業據點、深耕區域經營，盼提高市占率、成為全球解決方案提供者。同時，也持續提升產品品質、降低生產及材料成本、縮短交期，加強供應商與客戶關係，以提高產品競爭力。

虹堡表示，目前主要客戶已陸續導入公司雲端產品，全面提供軟硬整合解決方案，南歐據點亦陸續取得當地最大銀行標案，挑戰歐洲前3大。同時，公司持續完成新產品歐洲及美洲認證，積極衝刺未來營運成長動能。

展望下半年營運，虹堡預期在上述增漲動能支持下，公司未來銷售及市占率仍有大幅成長空間。惟因疫情仍持續干擾接單及出貨時程，目前第三季接單持穩、預期營運將維持穩定，第四季至明年首季營運則抱持審慎樂觀看待。

(時報資訊)