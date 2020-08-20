藥華藥(6446)治療適應症為真性紅血球增多症新藥P1101(Ropeginterferon alfa-2b)歐盟上市國新增瑞典，多頭挾此題材，盤中股價在平盤附近游走，表現相對強勢。

藥華藥在國際行銷佈局進展上大步躍進，除了P1101明年第一季可望獲美國PV藥證後可立即在美上市銷售、貢獻營收外，P1101也在今年7月底獲韓國孤兒藥資格認證，藥華藥已立即啟動提出韓國PV藥證申請，力拚明年有望和美國同步取證。

真性紅血球增多症係為早期血癌，也是骨髓基因病變，從P1101三年臨床數據顯示P1101可以治癒PV。藥華藥除最新取得藥價的瑞典外，P1101已在近半數歐盟國家及其他國家上市銷售，包括德國、奧地利、英國、法國、丹麥、捷克等國，今年7月也在非歐盟國之瑞士上市，均取得較高藥價。P1101是全球第一個核准用於PV的第一線長效型干擾素治療用藥，預計歐盟會員國之後將陸續批准P1101藥價，另非歐盟的歐洲國家也將陸續批准其藥證與其藥價，逐步擴大P1101在歐洲的市場。

(時報資訊)