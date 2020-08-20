竹圍派出所女警賴秉臻（左）協助警界老學長返家，心裡莫名激動。（淡水警分局提供／許家寧新北傳真）

94歲的劉姓老翁昔日為保一總隊退休小隊長，過去負責政府維安工作。（淡水警分局提供／許家寧新北傳真）

新北市1名94歲老翁被發現豔陽下徘徊淡水竹圍捷運站多時，疑似失智及走失，女警賴秉臻獲報前來關心，老翁濃厚鄉音，讓員警滿頭問號，此時老人口袋內掉出一張「退休警察服務證」，赫見是阿祖級大學長，連忙退後好幾步，趕忙聯繫家屬將他帶回家。

14日下午1時許竹圍派出所接獲竹圍捷運站務人員發現一名老翁獨自在站外徘徊，疑似有中暑情形，女警耐心溫柔詢問「阿伯！阿伯！你從哪裏來？家住哪裏？」「@＃$％」因無法理解老翁濃厚鄉音，只好先攙扶他回派出所歇息。

警方在劉姓老翁的皮夾發現一張去年核發的「退休警察服務證」，赫然發現這位94歲阿祖級神人，竟是保一小隊長退休的警界老前輩，讓所內員警驚呼連連，看著證件的有效期限為「一日警察，終身警察」，內心激動站起來向這位前輩致敬。

劉姓老翁女兒表示，當天上午11時許與父親一同出門買菜，因市場人潮眾多，回頭時發現和父親走散，因他患有輕微的失智而且年歲已高，擔心發生意外，著急不斷尋找，直到接獲電話才知道父親平安在派出所，感謝員警不辭辛勞護送老父回家。

淡水警分局呼籲，家中如有行動不便或失智長者、精神疾病患者，應多予關心，勿讓其單獨外出 ，並應隨時注意可能的活動範圍，或協助配戴防走失手環或攜帶寫有電話、姓名的紙條，以增加萬一走失時被尋獲的契機。

(中時 )