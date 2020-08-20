屏東縣議員蔣月惠2018年因屏東市公勇路道路拓寬工程，聲援牴觸戶時與員警爆發糾紛，咬傷及打傷2名女警手臂及頭，一審依傷害罪判拘役80日，可易科罰金8萬元。高雄高分院20日宣判，駁回蔣月惠上訴，判決定讞。

蔣月惠2018年7月16日前往聲援屏東市公勇路道路拓寬工程牴觸戶，遭警方勸離時揮拳打傷陳姓女警頭部，咬傷張姓女警手臂，遭警方送辦。事後她還特地帶花束到屏東縣警察局道歉，因無人出面當場嚎啕大哭。「驚天一哭」後有網友將她過往善心事蹟PO網，讓她一夕爆紅。

蔣月惠當時辯稱，她身為民意代表，為了保障不同意拆遷戶的權益，才會前往施工現場關心，且一開始員警並沒有楚止她進入管制區域，但她中途暫時離開管制區域拿取手機行動電源後，員警沒有告知就不讓她進入，才會爆發衝突。

一審法官認為，當時基層員警依指示不讓蔣月惠進入管制區，屬執行職務行為。蔣月惠當時情緒激動、與員警發生推擠，拍桌及大聲咆哮，影響工務處長與住戶進行協商，才會遭員警包圍，才會發生咬警事件，最後判蔣月惠拘役80日、可易科罰金8萬元。

蔣月惠表示，她不是故意的，但這件事對女警有虧欠，屆時二審若還是敗訴，她會選擇服勞役。二審法官認定原審沒有違誤，今宣判駁回上訴，全案定讞。

(中時 )