據住展雜誌今（20）日公布的最新調查，雙北市線上銷售中的預售屋和新成屋，平均開價降幅達20％以上的建案，共有24個；其中台北市共有13個，新北市則有11個。

尤其降幅前十名的建案，最小讓利幅度從25％起，真的「殺很大」，儼然打到「骨折」。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然今年房市景氣暢旺，建案頻頻漲價，但購屋族不必因此而灰心，因為市場上還是有不少建案願意降價，只要多看、多比較，仍有機會撿便宜。

雙北市平均開價降幅前十大建案共有11個建案入榜，最低讓價幅度從25％起跳，台北市中山區「TAKUMI」，每坪甚至降價達30萬元。

台北市大安區仁愛路二段「閱狷聲」，當年平均開價最高為190萬／坪，如今降至130萬／坪，每坪大降60萬元；該建案規劃115坪～150坪，以最大的150坪戶別計，每戶總價狂降約9千萬。光是降價的額度，就能再買一戶豪宅了。

至於雙北市開價降幅最大的個案，則是五股洲子洋重劃區「未來家-一芳洲」。

住展調查指出，該案每坪平均開價由最高的49萬，降至29.5萬，每坪少了19.5萬，降幅約40％。該案預售時恰逢洲子洋重劃區前一波房價高峰期，所以開價比較高一些，到了成屋交屋之後，建商降價促銷手上少數餘屋。

(工商 )