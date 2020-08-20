鍾季容在中視資歷超過10年，大學主修英文，對編譯工作充滿熱情，像是文金會及川金會時，她都負責在棚內同步口譯作特報，當下處於緊繃狀態，當腎上腺素爆發後，成就感十足。平常除了播報，她也負責國際新聞，於是借重她的豐富經歷，自本周六22日起，下午5點中視新聞台全新推出《地球那一端》，由鍾季容擔綱主持，深度探討國際新聞議題，用說故事的方式引領觀眾與世界接軌。

《地球那一端》製作人梅聖旻表示，中視新聞的國際中心都是資深同仁，處理國際訊息往往能旁徵博引，對於一則新聞能從過往經驗做出對比，在主流話題底下還能掌握出別人所沒有發現的切入點，這也是中視新聞這招牌的強大優勢。製作這節目，希望從不同角度，以不同層面的論述，進而做出區隔性。

精準明確的節目主軸，搭配經驗豐富的主播鍾季容，《地球那一端》看點十足，「一般都認為國際新聞很遙遠，但透過報導希望讓觀眾多了解這世界，用淺顯易懂的語言，要把很難的事情，說得很簡單，而這也是做節目所抱持的信念。」鍾季容也說國際新聞對她而言是不忘的初心。她主修英文，入行後自學韓文，對日文、德文也略懂，自學生時代就對語文很有興趣，而她的這項特質更被製作人讚為「語言天才」。

因工作所需，鍾季容對國際新聞極有敏銳度，她也透露，常常出國就是開著新聞雷達，像去年到韓國旅遊，看到合適的題材，便拉著同行朋友拍起專題，身為新聞人，鍾季容就說，「出國玩都還是會留意當地的大事，並隨時做好遇到突發事件，就自己拍，自己連線的準備。」每年至少會去韓國3次，今年因疫情影響，未能出國，因太想念道地的韓式料理，讓原本是外食族的她開始自己下廚，不能出門便在家看YT頻道跟著運動，這兩個月她也「疫」外收穫，就是瘦了3公斤。

工作時在公司幾乎都盯著電視看，回到家，鍾季容透露，看電視也是她紓壓的方式，「從小就喜歡看電視，加上近來不能出國，就會看韓綜，節目有介紹一些景點，內心就想著下次再到韓國時一定要去。」看電視除了娛樂，一部分也在為專業做功課，她每天回家必花兩個小時看韓國新聞，等看完她還會彙整議題，至少晚上11點才睡覺，因負責晨間新聞播報，隔天早上4點就得起床，每天只睡5小時，她不喊苦，因身為新聞人必須時時把握時間，對緊湊的步調也已習慣。《地球那一端》本周六22日起下午5點中視新聞台首播。

(中時 )