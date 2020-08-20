今年以來大陸新增股民不斷跑步入場。據中國結算最新發佈的資料顯示，7月新增投資者數量為242.63萬，這一數據創下最近5年單月最高紀錄。值得注意的是統計到至7月底，大陸股市投資者（含已開立A、B股帳戶）帳戶數量首次突破1.7億，回顧2020年1月投資者數量突破1.6億，僅用時7個月，股民數量增加了1041萬。

此外，陸股7月行情的火爆也提升了券商APP的使用者活躍度，據易觀千帆日前發佈的《2020年7月份移動APP TOP1000榜單》，7月有9家券商APP月活超過500萬；同時兩融資金逐步加碼，兩市兩融餘額從1兆1637.68億元（人民幣，下同）增至1兆4248.62億元，月內大增2610.94億元，月增量為近5年來最高。

據券商中國引述中國結算官網顯示，7月新增自然人帳戶242.23萬個；非自然人帳戶0.39萬個，統計到7月底大陸股市投資者數量突破1.7億，其中自然人1.698億個，非自然人39.95萬個。

回顧今年3月以來，陸股每月新增投資者數量均超百萬，3月至6月新增投資者數量分別達189.12萬、164.04萬、121.41萬和154.90萬。整體來看，截止2020年7月底，市場共新增投資者1041.71萬。

(旺報 )