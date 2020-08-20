冷氣啟動時最耗電，開冷氣若想省電，最好不要開開關關，不過民眾好奇，到底多長時間以內不用關冷氣？有專家解答，其實關不關冷氣並不是重點，關鍵是溫度。

氣溫飆高，在家或出門幾乎都離不開冷氣，不過短暫出門時，到底該不該關冷氣？有網友以「變頻冷氣關機時間要超過幾小時，比較不會耗電」為題在PTT發文詢問，如果只有出門一下子，變頻冷氣要關2小時或3小時？還是乾脆別關？

有網友認為，離開2小時以內不用關，也有網友說離開24小時內都不用關；日前還有網友實測，冷氣連續開兩個月不關，沒想到當期電費竟然省了8千，比去年同期少掉一半以上，令人驚訝。

有裝修冷氣多年經驗的內行人解答，其實冷氣關不關不是重點，當室外溫度不斷上升，室內冷氣溫度又調很低時，冷氣壓縮機就必須強力運轉，這時最耗電，因此若不想關冷氣、又想省電，最重要的動作是把冷氣溫度調高到27、28度。

(中時新聞網)