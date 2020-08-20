中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心20日公佈，2020年8月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.85％，5年期以上LPR為4.65％。與7月報價保持一致，連續4個月按兵不動。

興業證券指出，上周人行連續多日展開大額逆回購操作，淨投放4900億元（人民幣，下同）流動性，資金面呈收斂態勢，長短端利率均有所上行，但較為和緩，隨著人行加大逆回購投放力度，資金面在多因素的作用下保持平穩。

另據Wind資料顯示，本周（8月15日-21日）央行公開市場將有9500億元資金到期。8月20日另有500億元國庫現金定存到期。因此下周全口徑到期資金有9500億元。

對於LPR連續4月按兵不動，貝殼研究院認為，由於LPR是在MLF利率上加點形成，8月17日人行一年期MLF超額續作，利率持平，故8月LPR保持不變在預期之內。MLF利率已連續4個月保持不變，這反映了疫後大陸經濟修復超預期，貨幣政策隨之調整，保持適時適度原則。

(旺報 )