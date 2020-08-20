前台灣勞工陣線理事長賴萬枝6年前參加勞工教育活動，他趁女祕書喝醉無力抵抗之際，強吻對方並咬傷她的胸部後以手指性侵，事後他還說「我有錯，妳更有錯，妳錯在長的漂亮又優秀」，歷審依強制性交罪將賴男判囚3年2月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

2014年6月12日賴男受邀參加某企業工會舉辦的2天1夜勞工教育活動，當晚入住在南投縣的一家森林會館，女祕書與賴男及其他同事聚餐飲酒後，因不勝酒力回房休息，賴知悉此事後，以探望她為由邀約其他同事前往她住宿的房間。

後來同事陸續離開，女祕書誤以為眾人皆已離去，所以放心倒臥在床上休息，賴男見狀竟先佯以離去之姿，實則繼續待在她房間，趁她鬆懈之際，壓趴在她身上，強行親吻她嘴巴，且不顧她以手推開反抗，仍強行掀開她衣服以口咬她的胸部。

賴男隨後解開她的短褲鈕釦後，以手指性侵她，她奮力把賴推到門口請他出去，但賴卻說「今天發生這件事，如果對妳造成傷害我很抱歉，但是我有錯，妳更有錯，妳錯在長的漂亮又優秀，謝謝妳在工作上對我的幫助」。

一二審都認定賴萬枝犯行明確，審酌他與被害女子是同事關係，竟不知尊重對方的性自主權，視他人性自主決定權於無物，且他犯後仍飾詞否認，並無悔意，迄未取得被害人諒解，犯後態度不佳，所為殊難寬貸，判刑3年2月，最高法院駁回上訴確定。

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(中時 )