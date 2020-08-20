新北市擬在淡江大橋打造節慶煙火秀，更直言要「取代台北101」，台北市府則回應「101無可取代」，雙北較勁意味濃厚；新北市長侯友宜今受訪表示，身為首長要有更高的企圖心，帶領新北市躍上國際舞台，「101會屹立不搖，但希望淡江大橋有朝一日能做得更好。」

侯友宜表示，淡江大橋預計2024落成，是台灣每個民眾要出國、要回國的起降點，也是台灣新地標，他身為新北市長，要創造新北市的光榮感，為台灣作出更多貢獻，盼在淡江大橋落成前好好規畫，讓這項重要指標戰讓世界看見，就像澳洲雪梨一樣成為世界指標，這是新北市的驕傲、也是台灣的驕傲。

針對北市直言「101無可被取代」，侯友宜說，101煙火是台灣、全世界非常重要的慶典，也是台灣地標，未來在海邊的淡江大橋更具不一樣的形式和風貌，身為首長要有更高的企圖心，101會屹立不搖，但希望淡江大橋有朝一日能做得更好。

(中時 )