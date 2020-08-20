效力紅襪的林子偉近期陷入小低潮，今日對上費城人，慘吞3次三振，近9打數無安打，此外個人還發生2次傳球失誤，過去以守備穩固爭取上大聯盟的林子偉，今日卻發生守備失常，不過紅襪打線發揮，最終以6比3戰勝費城人，終於結束本季9連敗慘況。

林子偉擔任先發第八棒、游擊手，打滿全場不過沒有發揮，2局下半一、三壘有人時吞K；4局上半林子偉發生傳球失誤，讓打者上壘，不過幸好最後沒有失分，4局下半紅襪隊友敲出高飛犧牲打，逆轉比數成3比2，壘上有2名跑者的情況下，林子偉敲出滾地球形成雙殺打，中止球隊攻勢。

7局上半三壘有人的情況下，林子偉又發生一次傳球失誤，這次讓費城人攻下第3分，雖然紅襪仍有1分領先，不過此時教練團決定更換投手，順利解決這次危機。林子偉第3、4打席仍遭到三振出局，今日苦無表現。

最後紅襪靠狄弗斯(Rafael Devers)3局下2分砲，7局下半二壘安添加保險分，最後以6比3贏球，結束9連敗。

總計林子偉4打數無安打之外，還吞下3K，另一打席是敲出雙殺打，打擊沒表現守備還出問題，2次傳球失誤，有1次造成失分。林子偉近期陷入低潮，連9打數沒有安打，打擊率下探到1成30。

(中時 )