美國聯準會（Fed）周三公布7月會議紀錄，內容顯示決策官員對新冠肺炎疫情持續造成的經濟衝擊感到擔憂。此外，決策委員會亦對透過購買公債，以控制殖利率曲線的做法感到懷疑。

7月會議紀錄顯示，決策官員們對美國經濟前景感到擔憂，認為新冠肺炎疫情恐將繼續阻礙經濟增長，並可能對金融體系構成危害。

在7月28、29日的會議上，FOMC決議維持短期利率目標區間不變，仍為接近於零，並表示美國經濟仍未重返疫情爆發前的水準。

會議紀錄指出，聯邦公開市場委員會（FOMC）認為持續存在的公衛危機將嚴重影響近期的經濟活動、就業與通膨，並將對中期經濟展望構成巨大的風險。

該會議紀錄亦再度強調國會推出新一輪財政激勵方案的重要性與急迫性，但美國國會在休會之前，仍無法就新紓困案的主要議題與白宮達成共識，如加發失業給付的金額等。

此外，聯準會認為美國5、6月就業的迅速反彈可能已經放緩，勞動力市場再一次「顯著改善」將取決於「廣泛而持續地」重啟商業活動。

聯準會亦排除目前採取更多鴿派貨幣政策的可能性，如殖利率曲線控制。多位政策官員認為目前「沒有必要」對公債殖利率設定上限與目標，但仍是未來的政策選項之一。

聯準會對美國經濟展望的看法悲觀，以及對殖利率曲線發表負面評論，受此影響，周三美股下滑，公債殖利率與美元反彈走高。

會議紀錄中亦顯示，決策官員在會議上討論了「基於結果」的前瞻指引，也就是在升息之前，採用具體的通膨與失業率目標，不過會議紀錄中並未指明可能實施的時間表。

(時報資訊)