鈺太(6679)在新冠肺炎延燒下，下半年居家辦公、遠端教學風潮續升溫，全球NB、Chromebook成長力道延續，將帶動鈺太筆電數位麥克風的出貨和市占率，另外，隨著Sony最新遊戲機PS5即將開賣，可為類比麥克風業務提供強有力的支撐，鈺太今股價逆勢勁揚，開高走高，一度大漲逾5.5%，為盤面少數幾檔走強指標股。

鈺太第二季合併營收為4.43億元、季成長21%、年成長29.1%，單季毛利1.5億元、季成長22.3%、年成長47.6%，單季毛利率為33.9%，季成長1.2個百分點、年成長14.5個百分點，單季稅後淨利6901.2萬元，季成長19.8%、年成長73.8%，每股獲利1.7元，鈺太第二季包括營收、獲利以及毛利率均創下新高；累計鈺太上半年每股獲利3.09元。

在聯想、華為與Chromebook訂單配置提高的推動下，鈺太可望在2020年將其全球筆電數位麥克風市場占有率擴大到約40%，鈺太還透過向主要筆電品牌供應音訊放大器來擴大產品覆蓋。

另外，鈺太也看好電視市場將緩步復甦，目前鈺太出貨較多的是在遙控器上的A-MIC(類比麥克風)，未來隨著電視市場回溫，也會漸漸拉高D-MIC(數位麥克風)在電視產品的占比，預估下半年在電視市場回溫下，一個月可以出100萬顆，等於去年第四季單季總量。

至於今年原先市場看好TWS成長力道，但受到新冠肺炎衝擊，終端市場消費力道減緩，重創了今年非蘋TWS，也重創鈺太的類比麥克風營收，但鈺太認為，長線看好ANC(主動降噪)功能在蘋果air Pods帶動下，單一產品會需要更多的MEMS(數位麥克風)，目前鈺太已經有30多個客戶。

遊戲機產品上，Sony最新遊戲機PS5即將登場，PS5全新手把「DualSense」內建麥克風陣列，鈺太為供應鏈，已經自4月開始出貨，以一個手把需要四顆A-MIC(類比麥克風)，PS5一年估計出貨2000萬台，全年就有8000萬顆的出貨，由鈺太和羅技平分，也就是說，鈺太一年可以出貨PS5約4000萬顆，且PS系列產品週期達5~7年來看，可為類比麥克風業務提供強有力的支撐，且再配合下半年的TWS需求回穩，法人估計，鈺太2020-2021年的類比麥克風出貨量將達6300萬、7600萬顆，同樣值得注意的是目前僅索尼將語音控制納入引入遊戲主機中，這點若獲得任天堂和微軟跟進，將為鈺太創造出更大的潛在市場規模。

(時報資訊)