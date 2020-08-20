車用零組件廠同致(3552)及聲學元件廠康控-KY(4943)受到新冠肺炎疫情影響，上半年營運處於虧損谷底，其中同致上半年稅後虧損1.16億元，每股淨損為1.36元；康控-KY上半年稅後虧損為1.52億元，每股淨損1.12元，在賣壓出籠下，今天盤中股價同步被打至跌停板。

新冠肺炎疫情延燒重創全球車市及消費市場，同致及康控-KY上半年營運也受到車市及消費市場不佳衝擊，以車用影像產品及超聲波產品為主的同致因車市不佳，第2季合併營收為14.03億元，年減14.29%，營業毛利為2.16億元，單季合併毛利率為15.44%，稅後虧損為1748萬元，單季每股淨損為0.2元；累計上半年營業毛利為3.9億元，合併毛利率為15.86%，稅後虧損為1.16億元，每股淨損為1.36元。

雖然同致上半年仍處於虧損谷底，但毛利率已優於去年同期，且虧損亦較去年同期收歛，市場看好公司營運可望隨著產品導入新客戶逐漸轉佳，營運後市不看淡。

康控-KY為蘋果聲學元件供應商，近兩年公司亦朝車用等產品佈局，今年上半年受到疫情影響，業績陷入谷底，第2季稅後虧損為6205萬元，單季每股淨損為0.48元，累計上半年稅後虧損為1.52億元，每股淨損為1.12元，累計前7月合併營收為22.43億元，年減0.78%。

康控-KY董事長呂朝勝在股東會時表示，今年疫情對個別產業的衝擊有很大差異，但公司新機開發案持續進行，亦順利跨足新領域，包括為客戶開發無邊框筆電視覺辨識光學微量射出元件與攜手啟弘生產的發聲元件都已開始生產，只是疫情確實影響新產品量產時間，對下半年營運影響也難以預料。

(時報資訊)