社區監測通報採檢及個案處理流程。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

美國返台少年自費就醫篩檢出陽性，陳時中表示，這名個案既然沒有症狀，究竟如何到醫院採檢，是否產生漏洞，所以才要進行了解？彰化縣衛生局長葉彥伯強調，中央規定的居家檢疫要就醫，方式都一樣，就是「全程帶口罩，禁止搭大衆交通運輸工具」，不管是這例少年採檢，或者是其他社區監測通報採檢的個案，都是按照中央規定的這個標準來進行。

葉彥伯指出，居家檢疫者會在使用的交通工具的情況包括：自機場返家，以及就醫採檢。中央的規定也敘明「以親友接送、自行駕車為優先」或是「防疫車隊」、「專用小客車」。

葉彥伯表示，居家檢疫者，安排就醫採檢時，會由衛生局先行聯繫個案，確認採檢醫院、就醫交通方式、就醫時間。之後聯繫醫院感控護理師、警察局。就醫過程都會全程掌控，確認個案依規定方式就醫。就醫過程會隨時跟警察局的電子圍籬系統保持聯繫。

依照指揮中心的統計，居家檢疫個案就醫採檢使用的交通工具「以親友接送、自行駕車為優先」為主，佔了一半以上。部分使用「防疫車隊」或「專用小客車」。少數病症嚴重或緊急狀況，會由119救護車載送就醫。

讓許多人最疑惑的是，「是有規定沒症狀不用篩嗎？」「還是有規定不能自費篩檢？」「要篩檢當然得就醫了，就依照中央規定居檢疫使用的交通工具也會有問題嗎？」

當然更多人不解，彰化執行居家徵詢篩檢，都已經4個月了，中央若只是一句毫無所悉，豈不讓人懷疑中央指揮疫情的掌握能力，是不是失責？若是早就知道了，為何在累計4個月後，檢出陽性個案後要「翻案」？疫情緊繃時，全國各大醫院都建立篩檢站，這難道不是中央的政策嗎？

也是自費篩檢議員劉淑芳表示，7月分從加拿大回家奔喪，被徵詢是否願意篩檢，等於提供了一個選擇，搭長途飛機，是否染疫心理多少蒙上陰影，七上八下，能夠篩一篩，對自己、對家人都安心，全程接受安排，過程戴口罩、自己坐防疫計程車，到醫院醫護人員也都穿隔離衣，不知道這樣算是「漏洞」？還好當初檢出是陰性，不然是不是也會被質疑居家也可以就醫篩檢啊？

(中時 )