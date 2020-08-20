交通規則還是要遵守，像是違規左轉可依交通管理處罰條例，將可處2700元罰鍰。網友在臉書社團發表一則短影片，片中對街的一台轎車，在當時號誌燈還亮紅燈時，隨即發動車子違規左轉，而在警車上的警察也發出鳴笛，網友表示，這聲音太療癒了。

《爆怨公社》這則影片只有短短14秒左右，只見對向一台白色轎車，疑似是不願等待號誌等轉綠，他沒發現對向就停著一台警車，也正在等候號誌燈由紅轉綠，驅車緩慢地違規左轉，就在此時，車上的警察看到後，也立刻發動鳴笛，與白色轎車開往同個方向，不少人聽到這聲音，紛紛表示真的太療癒了。

原PO上傳時描述「怎麼會有人目X到對向有警察都沒發覺，這影片看了絕對療癒」。但影片曝光後，網友持兩派意見表示，「 不抓真的說不過去」、「錢太多，想貢獻國庫啦」、「蠻ㄎㄧㄤ的」、「當警察塑膠的」、「頒獎囉⋯⋯」。

另一派則說「警察沒開執行公務的燈啊」、「警察右轉沒打方向燈」、「 警燈沒閃很難看清楚」，但不論警察是否有開執行公務燈，提醒民眾，不論駕駛轎車抑或是騎乘機車，遵守交通規則，是保障所有用路人的首要任務，否則事故發生，輕則皮肉傷；重則喪失了寶貴性命，釀成悲劇，不僅僅是荷包的問題，也讓親愛的家人傷心，屆時再多的懊悔都來不及。

(中時新聞網)